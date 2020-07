Der Neubau des Harzklinikums Wernigerode – in einer Trafostation kam es am Dienstag zu einem folgenschweren Unfall. Archivfoto: K. Schröder

Schwere Brandverletzungen hat ein Elektriker bei einem Unfall im Harzklinikum Wernigerode erlitten. Er wurde in eine Spezialklinik geflogen.

Wernigerode l Schock im Harzklinikum in Wernigerode: Auf dem Krankenhaus-Gelände hat sich am Dienstagmorgen, 7. Juli, ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Nach Volksstimme-Informationen hat dabei ein Elektriker bei Arbeiten in einer Trafo-Station einen schweren Schlag erlitten und stand laut Augenzeugen daraufhin wie eine „menschliche Fackel“ lichterloh in Flammen.

Mitarbeiter des Krankenhauses sind ihm, so wurde es der Volksstimme berichtet, sofort zur Hilfe geeilt und löschten das Feuer. Anschließend wurde der Mann nach der Erstversorgung vor Ort ins hallesche Krankenhaus Bergmannstrost – eine Spezialklinik für Brandopfer – geflogen.

Nach Informationen der Volksstimme ereignete sich das Unglück bei Arbeiten in einer Trafo-Station für die Klinikerweiterung. Welche Arbeiten der junge Mann konkret vornahm, blieb am Dienstag offen.

