Ein Geschenk ändert für Tim Benedict Rathsack alles: Es legte den Grundstein für seine Geschäftsidee von der Braumanufaktur Wernigerode. Sein Bier ist längst kein Geheimtipp mehr – und das Familienunternehmen soll 2026 weiter wachsen.

Hopfen, Malz, Leidenschaft: Wie ein Familienunternehmen die Bierwelt im Harz verändern will

Das Winterbier der Braumanufaktur Wernigerode ist gerade sehr gefragt. Gebraut wird es von Tim Benedict Rathsack.

Wernigerode. - Die Eingangstür wirkt unauffällig. Was sich dahinter verbirgt, ist kaum zu erahnen. „Man kommt in eine andere Welt“, bestätigt Tim Benedict Rathsack lachend und deutet auf die hohen Gewölbe. Sie wurden einst in den Galgenberg hineingemauert, heute beherbergen sie ein stetig wachsendes Familienunternehmen: die Braumanufaktur Wernigerode.