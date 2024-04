Die Brücke am Hasenwinkel in Wernigerode muss abgerissen und neu gebaut werden.

Wernigerode. - Der Neubau der Brücke am Hasenwinkel wird mit 1,25 Millionen Euro deutlich teurer. Die Brücke ist jedoch in einem so schlechten Zustand, dass der Neubau unumgänglich ist. Was etlichen Wernigerödern sauer aufstößt: Allein die Umleitung soll 200.000 Euro kosten.