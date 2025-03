Baustelle in Hasselfelde Bundesstraße im Oberharz gesperrt: Wie lange Autofahrer noch auf Umleitung geschickt werden

Die Arbeiten an der Bundesstraße 81 in Hasselfelde laufen auf Hochtouren. Noch ist der kleine Abschnitt gesperrt, weswegen der Verkehr weiträumig umgeleitet werden muss. Aber ein Ende der Arbeiten ist in Sicht.