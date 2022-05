Bunte Glasmurmeln von Meisterhand in Derenburg

Glasbläserin Miriam Hertel stellt in der Glasmanufaktur Derenburg bunte Glasmurmeln her – ganz nach Wunsch ihrer kleinen und großen Kunden. Am kommenden Wochenende produziert der Lauschaer Glasmacher Ricardo Scholz handgefertigte Murmeln auch am Hüttenofen.

Derenburg - In Amerika ist vor wenigen Tagen erst der Murmeltiertag gefeiert worden. In der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg geht es am kommenden Wochenende, 12. und 13. Februar, zwar weniger tierisch, aber dafür nicht minder heiß her.