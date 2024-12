In der Stadt Oberharz am Brocken findet 2025 die Bürgermeisterwahl statt.

Stadt Oberharz am Brocken. - Weil seine Amtszeit im kommenden Jahr endet, wird 2025 der Bürgermeister der Stadt Oberharz am Brocken neu gewählt. Die Wahl findet am Sonntag, 4. Mai, statt. Eine eventuell nötige Stichwahl ist für den 25. Mai angesetzt.