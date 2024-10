Die Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen wird sicher das Highlight des Regionaltages im Wernigeröder Bürger- und Miniaturenpark. Doch dann können Familien in der Harzer Sehenswürdigkeit noch viel mehr erleben.

Wernigerode. - Historische Landtechnik, lokale Spezialitäten von Brot bis Craftbier und die schwersten Kürbisse des Harzes - all das erwartet Besucher des Wernigeröder Bürgerparks am Regionaltag. Das „Erntedankfest“ der Grünoase, wie Parkchef Andreas Meling es nennt, steigt am Sonntag, 13. Oktober, unter dem Motto „Brotzeit“.