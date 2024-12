Auszeichnung für Michael Wiecker Naschkatzen aufgepasst: Sachsen-Anhalts bestes Café ist in Wernigerode zu finden

Das Fachmagazin „Der Feinschmecker“ hat entschieden: Das traditionsreiche „Café am Markt“ in Wernigerode ist das beste in Sachsen-Anhalt. Was die Jury lobt, was den Kunden von Konditormeister Michael Wiecker und seinem Team am besten schmeckt und was die Fürsten des Wernigeröder Schlosses damit zu tun haben.