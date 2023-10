Urlaub mit dem Wohnmobil Shitstorm für Campingplatz im Harz: Wie schlimm es am Katzenteich in Wernigerode wirklich ist

Der wohl unbeliebteste Wohnmobilstellplatz im Harz liegt in Wernigerode. In etlichen Onlineportalen hagelt es Kritik für den Stellplatz am Katzenteich. Trotz Shitstorm ist der Platz gut belegt. Doch die Camper reden Tacheles.