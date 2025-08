Konzerte unter anderem mit Sido, eine Motorshow, der Elbbadetag und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 3.8.2025.

Sido: Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 3.8.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Sido auf dem Domplatz in Magdeburg

Zum 25. Bühnengeburtstag kehrt einer der prägendsten Köpfe der deutschen Rap-Geschichte mit einer großen Tournee zurück: Sido. Der Berliner Rapper, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, zählt heute zu den bedeutendsten Figuren im deutschsprachigen Musikraum. Auf dem geschichtsträchtigen Magdeburger Domplatz trifft beim Konzert am 3.8. ab 18.30 Uhr moderner Hip-Hop auf beeindruckendes Ambiente – ein stimmungsvolles Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart.

Sidos Karriere begann in den späten 1990er Jahren in Berlin. Zusammen mit B-Tight formierte er das Duo Royal TS und erregte erste Aufmerksamkeit in der Underground-Szene. Seinen Durchbruch feierte er 2004 mit dem Album „Maske“ und dem Song „Mein Block“, einem authentischen Porträt seiner Jugend im Märkischen Viertel. Die silberne Totenkopfmaske wurde zum Symbol seines früheren Gangsta-Images – und zum Markenzeichen einer neuen Ära des deutschen Rap.

Mit jedem Album entwickelte sich Sido weiter – musikalisch wie persönlich. Spätestens mit Titeln wie „Bilder im Kopf“, „Liebe“ oder „Astronaut“ zeigte er, dass er mehr kann als harte Reime: Er öffnete sich, wurde persönlicher, tiefgründiger, melodiöser. Gleichzeitig arbeitete er mit Künstlern unterschiedlichster Genres zusammen – darunter Mark Forster, Adel Tawil, Peter Maffay, Andreas Bourani und Vanessa Mai – und baute seine Rolle als Grenzgänger zwischen Subkultur und Mainstream weiter aus.

Auch abseits der Musik sorgte er für Schlagzeilen: Als Schauspieler in Kinofilmen wie Blutzbrüdaz, als TV-Juror bei The Voice of Germany oder als Stimme gesellschaftlicher Debatten. Trotz Imagewechsel und medialer Präsenz ist der Berliner seinen Ursprüngen stets verbunden geblieben – ein Künstler, der seine Vergangenheit nie leugnete, sondern in seine Kunst integrierte.

„Sich spiegelnder Mond“ zum Orgelpunkt im Dom zu Magdeburg

Im Magdeburger Dom erklingt diesen Sonntag, 3.8., im Rahmen der Internationalen Orgeltagung – siehe Seite 15 – das nächste öffentliche Konzert der Reihe „Orgelpunkt“. Es trägt den Titel „Sich spiegelnder Mond“. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

Lesen Sie auch: Magdeburg für eine Woche Zentrum der weltweiten Orgel-Szene

Organist Christian Otto gestaltet das Konzert unter dem Titel „Sich spiegelnder Mond“ mit einem abwechslungsreichen Programm, das sowohl spätromantische als auch barocke und moderne Werke umfasst. An der Westorgel beginnt Otto mit Marcel Duprés „Prélude H-Dur op. 7 Nr. 1“ sowie Guilmants „Sonate Nr. 8 A-Dur“.

Es folgen zwei stimmungsvolle Impressionen aus Sigfrid Karg-Elerts „Bodensee-Pastellen“, darunter auch das titelgebende Stück „Der sich spiegelnde Mond“. Den Abschluss an dieser Orgel bildet Franz Liszts monumentales „Präludium und Fuge über Bach“. Im zweiten Teil des Konzerts wechselt Otto an die Paradiesorgel und spielt dort Paul Hindemiths „Sonate für Orgel Nr. 2“ sowie das virtuose „Praeludium a-Moll“ von Dieterich Buxtehude.

Das einstündige Konzert der Reihe Orgelpunkt beginnt um 16 Uhr.

Orgelkonzert „Tatort Kathedrale“ in St. Sebastian in Magdeburg

Im Rahmen der Internationalen Orgelkonferenz findet in der katholischen Kathedrale St. Sebastian diesen Sonntag ein besonderer Konzertabend unter dem Titel „Tatort Kathedrale“ statt. Beginn ist um 20.15 Uhr. Im Mittelpunkt steht die klangprächtige Eule-Orgel (Baujahr 2005, III/56), gespielt von Domorganist Matthias Mück, der ein abwechslungsreiches Programm mit Werken der mitteldeutschen Orgelromantik sowie eigenen Kompositionen und Improvisationen präsentiert.

Das Konzert führt durch verschiedene musikalische Facetten des 19. und 20. Jahrhunderts. Den Auftakt bildet das dramatische Praeludium d-Moll aus den „Zehn Charakterstücken“ op. 36 von Richard Bartmuß (1859–1910), einem Komponisten der Spätromantik mit Bezug zur mitteldeutschen Orgelschule. Es folgen zwei Konzertstücke von Theophil Forchhammer (1846 bis 1923), darunter das dritte Konzertstück e-Moll aus op. 28 und ein weiteres in c-Moll, die beide durch ihre Ausdruckskraft und technische Raffinesse bestechen.

Lesen Sie auch: Magdeburg für eine Woche Zentrum der weltweiten Orgel-Szene

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf zeitgenössischer Orgelmusik: Matthias Mück, geboren 1967, interpretiert eigene Werke, darunter ein Concerto im barocken Stil mit den Sätzen Allegro – Largo – Vivace sowie Choralvariationen über ein gegebenes Thema. Im Zentrum des Abends steht zudem die 3. Orgelsonate a-Moll op. 23 von August Gottfried Ritter (1811–1885), die er 1855 seinem Zeitgenossen Franz Liszt widmete. Die Sonate zählt zu den bedeutenden romantischen Orgelwerken Deutschlands und wird in fünf kontrastreichen Sätzen präsentiert. Zum Abschluss erwartet das Publikum eine freie Improvisation im deutsch-romantischen Stil: eine Fantasie und Fuge über einen Choral, die Mücks Fähigkeit zur spontanen Klanggestaltung eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Die Kathedrale des Bistums Magdeburg befindet sich in der Max-Josef-Metzger-Straße 4 im Zentrum der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt.

Auf einen Kaffee mit Erich Weinert im Literaturhaus Magdeburg

Literatur: Das Literaturhaus Magdeburg lädt am 3.8. von 14 bis 17 Uhr zu einer besonderen Veranstaltung in die Thiemstraße 7 ein: „Auf einen Kaffee mit Erich Weinert“. Anlass ist der 135. Geburtstag des in Magdeburg geborenen Dichters, Satirikers und politischen Künstlers, der am 4. August 1890 das Licht der Welt erblickte. Der Eintritt ist frei.

In entspannter Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen können die Besucher einem der markantesten literarischen Köpfe des 20. Jahrhunderts näherkommen.

Erich Weinert war ein scharfsinniger Kabarettist, kämpferischer Kommunist und wortgewaltiger Chronist seiner Zeit. Ob auf der Bühne, im Exil oder an der Front – Weinert verstand es, seine Überzeugungen mit Sprache, Satire und Kunst zu vermitteln. Das Literaturhaus zeigt in einer liebevoll gestalteten Ausstellung nicht nur persönliche Gegenstände und Werke des Künstlers, sondern öffnet auch die Tür zu seinem original erhaltenen Arbeitszimmer samt Bibliothek – ein authentischer Blick in die Vergangenheit mitten in der Thiemstraße.

Ergänzt wird die Präsentation durch historische Tonaufnahmen aus dem Archiv, in denen Weinert selbst sowie seine Weggefährten zu hören sind. So entsteht ein klangvolles, lebendiges Porträt eines Mannes, der zwischen Kunst, Politik und Krieg seine Stimme fand. Zu DDR-Zeiten trug unter anderem die Pädagogische Hochschule Magdeburg den Namen des Schriftstellers.

Schnitzeljagd mit dem Fahrrad durch Magdeburg

Diesen Sonntag lädt die Radkultur Magdeburg von 15 bis 18 Uhr zur fünften Fahrradschnitzeljagd ein.

Die Teilnehmer erkunden per Fahrrad die Stadtteile Innenstadt, Stadtfeld und Sudenburg und erleben an vielen Stationen kreative Aktionen, Spiele und Begegnungen. Mitmachen kann jede und jeder – ob allein, mit der Familie oder im Freundeskreis. Der Einstieg ist flexibel an sechs Punkten möglich, darunter das ADFC-Büro (Breiter Weg 11a), das Schauwerk (Breiter Weg 28) und die Gruson-Gewächshäuser (Schönebecker Straße 129 b). Dort gibt es auch die Sammelkarte, auf der Sticker von den Stationen gesammelt werden können.

Auch interessant: Alle Details zur Fahrradschnitzeljagd Magdeburg in einem Beitrag der Volksstimme

Wer mindestens zehn Sticker hat, kann um 18.30 Uhr beim Gewinnspiel am ADFC-Büro teilnehmen. Die Tour durch Magdeburg lässt sich individuell gestalten – von kurz bis ausgedehnt.

Elbbadetag an der Magdeburger Brücke am Wasserfall

Normalerweise ist in Magdeburg das Baden in der Elbe verboten. Ausnahme: Diesen Sonntag wird unterhalb der Brücke am Wasserfall der Elbbadetag in der Alten Elbe gefeiert. Besucher sind von 10 bis 18 Uhr zu der Aktion willkommen.

Das Wasser wurde im Vorfeld vom Gesundheitsamt untersucht. Die Werte seien so, dass gebadet werden dürfe. Zudem wurde aus dem Bereich Schrott und Unrat von Tauchern aus dem Flussbett entfernt. Auch Neptun wird an diesem Tag dabei sein. Wer sich von ihm taufen lässt, bekommt eine Urkunde. Kinder können zudem auf einer Hüpfburg toben und sich schminken lassen. Die Brücke am Wasserfall verbindet den Stadtteil Cracau im Bereich der Burchardstraße mit dem Stadtpark Rotehorn.

Jene, die mit dem Auto anreisen, sollten das Fahrzeuge auf der Cracauer Seite abstellen: Das Parken im Rotehornpark westlich des Flussarms ist abgesehen von privaten Grundstücken verboten.

Wissen: Besuch im früheren Magdeburger Stasi-Gefängnis

Die Gedenkstätte hat am 3.8. von 10 bis 16 Uhr zusätzlich geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Der 1876 als Amtsgericht Neustadt errichtete Gebäudekomplex am Moritzplatz diente während der nationalsozialistischen Diktatur unter anderem als Strafgefängnis. Zuletzt nutzte ihn von 1958 bis 1989 das DDR-Ministerium für Staatssicherheit für mehr als 4.000 aus politischen Gründen festgenommene Bürger als Untersuchungshaftanstalt. Der im Zustand von 1989 erhaltene Zellentrakt kann ebenso besichtigt werden wie die Dauerausstellung sowie die Sonderausstellung „Als Jüd:innen markiert und verfolgt. Jüdische Identitäten und NS-Tatorte in Sachsen-Anhalt“.

Auch der Außenbereich mit den Freigangzellen ist geöffnet. Um 10.30 Uhr findet eine öffentliche Führung statt, um 14 Uhr eine Kuratorinnenführung durch die Sonderausstellung. Melanie Engler, Leiterin der Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin, erläutert das Konzept und den Entstehungsprozess der Wanderausstellung. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Rainer Schulz spielt beim Terrassenkonzert am Magdeburger Café Flair Saxofon

Zum nächsten Terrassenkonzert ist für diesen Sonntag, 3.8., Rainer Schulz angekündigt. Das Terrassenkonzert beginnt um 14 Uhr vor dem Café Flair im Breiten Weg 21. Rainer Schulz wird bis 18 Uhr spielen.

Der Schönebecker Solosaxofonist beherrscht ein Repertoire von mehr als 1000 Titeln, so dass Vielfalt für den Nachmittag ein ebenso vielfältiges wie überraschendes Programm zu erwarten ist.

Rainer Schulz war in der Vergangenheit unter anderem unzählige Male mit Klarinette oder Saxofon in Bands auf der Bühne des Kurparks in Bad Salzelmen oder beispielsweise beim „Freiraumlabor“ in Magdeburg zu erleben. Während seiner Jugendzeit hatte er mehrere Instrumente erlernt. Mit 17 Jahren hatte er sich entschlossen, seinen Unterhalt auch mit der Musik zu verdienen. Zu seinen Schwerpunkten gehören Jazz, Dixie, Swing, Schlager und Blasmusik. Über 21 Jahre war er auch mit „Ines und Band“ deutschlandweit unterwegs.

Das Saxofon ist ein noch junges Instrument, das erst im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Besonders in der Neuen Musik wird das Saxophon als Soloinstrument verwendet.

„World of Motorshow“ auf dem Magdeburger Messeplatz

Die „World of Motorshow“ gastiert auf dem Max-Wille-Messeplatz in Magdeburg – mit einem rasanten Programm. Unter der Leitung des mehrfach ausgezeichneten Guinness-Weltrekordhalters Jeffrey Korth erwartet die Besucher eine mitreißende Schau rund um Motoren, Geschwindigkeit und waghalsige Kunststücke.

Die Veranstaltung vereint präzises Fahrkönnen mit kraftvoller Technik. Zu den Höhepunkten gehören eine BMW-Drift-Vorführung mit spektakulären Fahrmanövern sowie eine einmalige Stunt-Show auf zwei Rädern, die bereits mehrfach in das Guinness-Buch der Rekorde eingegangen ist.

Ebenso beeindrucken waghalsige Motorrad-Weitsprünge über große Distanzen, bei denen Mut und Körperbeherrschung gefragt sind. Überschläge, Kollisionen und weitere aufsehenerregende Stunts sorgen für weitere Höhepunkte im Programm. Besonders eindrucksvoll präsentieren sich die Monstertrucks: Mit 900 PS zermalmen sie Autos und liefern sich packende Duelle auf dem Platz.

Die „World of Motorshow“ findet am 1.8. um 18 Uhr, sowie am 3. und 10. August jeweils um 11 Uhr statt.

Zwei Flohmärkte in Magdeburg

Diesen Sonntag, 3.8., bieten wieder mehr als 100 Händler auf dem Campus an der Zschokkestraße 32 ihren Trödel und weitere Second-Hand-Artikel an. Auf dem Magdeburger Sonntagsflohmarkt der Kinderschutzorganisation Familienhaus Magdeburg treffen sich monatlich Tausende Besucher zwischen 8 und 13 Uhr zum Bummeln. Der Eintritt für Besucher ist frei. Alle Plätze für Händler sind ausgebucht.

Der Hof hinter dem Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 verwandelt sich am 3.8. wieder in ein buntes Trödelparadies. Das Frauenzentrum Courage lädt ab 14 Uhr herzlich ein zum Hofflohmarkt – einem entspannten Nachmittag voller Stöberfreuden und nostalgischer Entdeckungen. Der Eintritt ist frei.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Eine Warteliste gibt es für "Das Gespenst von Canterville" um 19.30 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.