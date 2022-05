CDU nominiert Winkelmann für Oberbürgermeisterwahl in Wernigerode

Matthias Winkelmann (3. von links, mit Kreischef Ulrich Thomas (von links), Michael Reichel, Angela Gorr, Landrat Thomas Balcerowski und Frank Diesener) kandidiert am 3. April 2022 für das Amt des Oberbürgermeisters in Wernigerode,

Silstedt/Wernigerode /vs) - Die Wernigeröder Christdemokraten haben den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Stadtrat, Matthias Winkelmann, mit großer Mehrheit zum Kandidaten für die Wahl zum Oberbürgermeister am 3. April 2022 gewählt. Laut einer Pressemitteilung des CDU-Kreisverbandes Harz erhielt Winkelmann während der Mitgliederversammlung am Freitag in der Museumsscheune Silstedt 93 Prozent der abgegebenen Stimmen. Matthias Winkelmann ist damit der der dritte Kandidat für die Abstimmung über den Chefposten im Wernigeröder Rathaus. Für die Linke tritt Thomas Schatz an, die Sozialdemokraten kandidiert Tobias Kascha .