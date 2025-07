Reisepass und Personalausweis Chaos um digitale Passfotos: Mit diesen Problemen kämpfen Harzer Bürgerämter

Ab 1. August wird’s ernst: Wer einen neuen Ausweis oder Pass beantragt, braucht zwingend ein digitales Foto. In vielen Einwohnermeldeämtern im Harz funktioniert die Technik dafür, in einem Ort jedoch kann sie jedoch gar nicht erst eingesetzt werden. Was jetzt zu beachten ist.