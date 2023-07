Es war wieder ein Erlebnis – das Johannes-Brahms Chorfestival in Wernigerode. „Und es war einfach fantastisch“, so das Fazit der Organisatoren.

Wernigerode - Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Interkultur hat Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) ein absolut positives Fazit gezogen: „Es hätte nicht schöner sein können. Die ganze Stadt war erfüllt von der Brahms-Euphorie, es war für uns alle eine besondere Freude.“

Aus 14 Nationen waren 27 Chöre angereist um sich dem Wettbewerb miteinander zu stellen. Die besten Chöre wurden auf dem Marktplatz geehrt. In Benefizkonzerten, Freundschaftskonzerten, beim Folklorekonzert und manchmal ganz spontan wurden Emotionen per Gesang in die ganze Region getragen. Die 650 Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt machten das Leben in der Stadt bunter und musikalischer. „Wir haben uns als Gastgeber wieder von unserer besten Seite gezeigt, das spiegelt mir mein Team und auch die Chöre sind voll des Lobes“, wird das Stadtoberhaupt zitiert. Im Sommer 2025 werde das Internationale Johannes-Brahms-Chorfestival und Wettbewerb wieder in Wernigerode gastieren.

Die Preisverleihung am Samstag, 8. Juli, rief alle Chöre zum letzten Mal bei diesem Treffen zusammen, um die spannungsgeladene Verkündung der Siegerchöre zu erleben und gemeinsam die erreichten Erfolge zu feiern. Höhepunkt war die Verleihung des mit 2000 Euro dotierten Großpreiswettbewerbs an das Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT aus Estland unter der Leitung von Patrik Sebastian Unt, das damit zum absoluten Siegerchor der Veranstaltung avancierte.

Wernigerode machte seinem Namen als Chorstadt wieder alle Ehre. Fünf tage lang präsentierten sich mehr als 650 Sängerinnen und Sänger aus aller Welt in der Harzstadt. Foto: Matthias Bein

Es gab jedoch einen Chor, der die Herzen des Publikums im Sturm eroberte und damit den beliebten Publikumspreis errang: Der Kumasi Evangel Choir-Ghana aus Ghana unter der Leitung von Dr. Albert Adusei Dua.

Nicht nur mit Gesang, sondern auch mit Tänzen begeisterte der Puzangalan Children's Choir aus Taipeh. Foto: Matthias Bein

Die erstklassigen Darbietungen des gesamten Events spiegelten sich darüber hinaus in der Verleihung mehrerer Sonderpreise wieder: So ging ein Dirigentenpreis an Patrik Sebastian Unt, Dirigent des Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT (Estland). Für die herausragende Darbietung des Werkes „Katerina Gimon: Elements – 3. Fire“ verlieh die Jury einen Sonderpreis an den Menlo Park High School Choir (Südafrika), unter der Leitung von Jeanmari van Papendorp. Andrew Yu (Taipei Fu-Hsing Private School Choir unter der Leitung von Pei Jung Lee), erhielt einen Sonderpreis für seine herausragende Unterstützung mit der Djembe beim Stück „Jim Papoulis: We Are the Voices“.

Der Kumasi Evangel Choir aus Ghana sorgte für ganz besondere Momente und eroberte die Herzen der Zuhörer im Sturm. Er wurde zum Publikumsliebling gewählt. Foto: Matthias Bein

Die Chöre sorgten immer wieder für Bravo-Rufe des begeisterten Publikums auf dem Wernigeröder Marktplatz. Foto: Matthias Bein

Ausgelassen feierten die Teilnehmer den Abschluss des fünftägigen Chorfestivals auf dem Marktplatz. Foto: Matthias Bein

Gut beschirmt verfolgten die Zuschauer selbst bei praller Sonne die Auftritte der Chöre auf dem Wernigeröder Markplatz. Foto: Matthias Bein

Insgesamt wurden 16 Goldene Diplome und 10 Silberne Diplome an die Teilnehmerensembles verliehen. Gleich drei Chöre schafften es, jeweils zwei Kategoriesiege nach Hause zu holen: Das Chamber Ensemble Vox pUNT (Estland), das sich zusätzlich den Großpreis und den Dirigentenpreis sicherte, das Vocalensemble Phonova Wernigerode und der Puzangalan Children's Choir aus Taipeh.

Der Künstlerische Leiter des Festivals, Peter Habermann, zog ebenfalls ein positives Fazit: „Wir freuen uns außerordentlich über den großen Erfolg des diesjährigen Festivals und die große Beteiligung so vieler internationaler Chöre! Mein besonderer Dank gilt der Stadt, den Sponsoren und den vielen Helferinnen und Helfern.“