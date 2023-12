In Benneckenstein will der Chor der evangelischen Kirchengemeinde die Tradition des Silvestersingens aufleben lassen. Wie man bei der Aktion mitmachen kann.

Benneckenstein. - Nicole Jörs vom Chor die Hallelujas in Benneckenstein erklärt, wie und warum die Tradition des Silvestersingens wiederbelebt werden soll.

Warum will der Chor die Tradition wiederbeleben?Nicole Jörs: Die Tradition des Silvestersingens ist leider im Laufe der letzten Jahre verloren gegangen. Wie wir erfahren haben, wird es aber von vielen Menschen auch vermisst. Das möchten wir nicht. Die Gemeinschaft des Singens – das ist es, was uns miteinander verbindet. Der Chor der evangelischen Kirchengemeinde Benneckenstein, die Hallelujas, möchten am Silvestertag die singenden Glückwünsche für das neue Jahr vor jede Haustür bringen, denen wir damit eine Freude bereiten.

Was für Lieder werden gesungen?Alte Lieder, Kirchenlieder, Neujahrswünsche und der Segen.

Wann wird der Chor an Silvester unterwegs sein und bis wann kann man sich anmelden?Anmeldungen sind bis zum 28. Dezember möglich. Wie lange wir unterwegs sind, kommt auch darauf an, wie viele Leute sich melden. Geplant ist derzeit von 10 bis 13 Uhr. Beim Gottesdienst um 15 Uhr sind wir auch dabei.

Wo können Interessierte sich anmelden?Anfragen können gerne an Peggy Rieche, mich, das Gemeindebüro oder auch gerne an eine andere Chor-Sängerin, die vielleicht in der Nachbarschaft wohnt, gestellt werden. Das Gemeindebüro in Elbingerode ist dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr telefonisch unter (039454) 4 26 76 erreichbar.