Corona bremst Weihnachtsmarkt-Express im Harz aus

Blankenburg/Halberstadt - Die Sonderfahrten der Rübelandbahn zwischen der Blankenburger Schlossweihnacht und den Halberstädter Weihnachtshöfen am Freitag, 26. November, fallen aus. Grund ist die Absage der Veranstalter des Adventsbummels in der Kreisstadt am Dienstag, 23. November, wegen der dramatischen Corona-Situation im Harz.