Cocktails bis direkt an die Haustür: Das ist die Geschäftsidee eines Paars aus dem Harz-Ort Darlingerode.

Darlingerode l Bars und Kneipen sind seit Monaten geschlossen, Discos dürfen coronabedingt seit fast einem Jahr nicht öffnen. Wer also nicht selbst zum Shaker greifen will, muss auf professionelle Drinks verzichten. Musste. Dank zweier Darlingeröder werden nun Cocktails bis an die Haustür geliefert. „Das Harzer Cocktail Taxi“ von Jennifer Kirchhoff und Robin Wiesner ist Mitte Februar an den Start gegangen.



„Was da auf uns zugerollt kam, hätte keiner erwartet“, berichtet der Darlingeröder. Allein am Samstagabend, 27. Februar, seien 1000 Bestellungen rausgegangen. „Wir hatten mehr Anfragen, aber das war einfach nicht zu schaffen“, sagt der 28-Jährige.



Immerhin ist das Mixen für ihn und seine Partnerin noch Neuland. Die beiden kommen nicht aus der Gastronomie. Er ist gelernter Putzer und Maurer, die 25-Jährige Fachangestellte für Bäderbetriebe in Wolfsburg. „Seit fast einem Jahr kann ich nicht mehr arbeiten“, berichtet sie. Wie so viele Branchen ist ihre von den Einschränkungen rund um die Corona-Krise stark betroffen.



Tresen im Kinderzimmer

Die Pandemie war es auch, die Robin Wiesner auf die Idee kommen ließ, ein Cocktail-Taxi im Harz ins Leben zu rufen – obwohl er selbst nur sehr selten Alkohol trinkt, wie er berichtet. Oft habe er im Freundes- und Bekanntenkreis gehört, wie sehr den Leuten das Weggehen, das Cocktail-Schlürfen in geselliger Runde fehlt. Daher reifte in ihm die Überzeugung, dass das Geschäftskonzept eines Freundes auch hier aufgehen könnte. „Er hat ein Cocktail-Taxi in Nordrhein-Westfalen“, berichtet Wiesner.



Obwohl die Unternehmensgründung in nur sechs Wochen erfolgte, sei sie alles andere als ein Schnellschuss. Hinter dem Paar liege ein Behörden-Marathon, um alle notwendigen Genehmigungen zu erhalten.



Zudem galt es passende Cocktail-Rezepte zu finden und den richtigen Ort für die „Taxi-Zentrale“. Die ist nun in seinem Elternhaus, im ehemaligen Kinderzimmer seiner Schwester, untergebracht. „Das Gesundheitsamt war hier und hat alles abgenommen“, versichert Jenniffer Kirchhoff. Tresen, stapelweise Getränkekisten, spezielle Kühltaschen und -truhen, Mixer, mobile Bezahlsysteme – in den Räumen erinnern nur noch die Tapete und der rosafarbene Wandanstrich an die vorherige Nutzung. Investitionen im fünfstelligen Bereich haben sie bislang getätigt, berichtet Wiesner. Dazu zählen auch Flyer. „35.000 Stück haben wir verteilt“, sagt Jennifer Kirchhoff.



30 verschiedene Cocktails sind auf diesen Flyern zu finden, zusätzlich dazu andere Getränke und Knabbersachen. Die genauen Rezepturen werden nicht verraten. „An den Geschmack unserer Cocktails kommt keiner ran“, betont Wiesner. Das solle auch so bleiben.



Säfte in Bio-Qualität

Großen Wert lege das Paar auf Qualität. So stammen etwa die zum Mixen verwendeten Säfte aus einem Familien-Betrieb und haben Bio-Qualität.



Bio steht auch auf den Bechern und Trinkhalmen. Diese sehen nur auf den ersten Blick aus, als bestünden sie aus gewöhnlichem Kunststoff. „Sie sind aus Maisstärke“, erläutert Jennifer Kirchhoff. Das sei die nachhaltigste Möglichkeit für ihre Geschäftsidee. Ein Pfandsystem zur kompletten Müllvermeidung, wie von Kunden vorgeschlagen, würde die Logistik sprengen.



Die käme schon jetzt stark an ihre Grenzen, vor allem an den Wochenenden. „Wir schaffen es gar nicht, alle Nachrichten zu beantworten. Das Telefon klingelt schon wieder, sobald wir aufgelegt haben“, berichtet die zierliche Blondine. Unterstützung erhält das Paar aktuell nur von Familie und Freunden. Sie helfen beim Annehmen der Bestellungen, beim Beschriften der Becher und beim Ausliefern. Vorigen Samstag seien zehn Fahrer unterwegs gewesen – zu wenige. „Wir haben schon in dieser Woche die ersten Vorstellungsgespräche für Mitarbeiter“, berichtet Robin Wiesner. Zudem wollen die jungen Unternehmer ihre Abläufe optimieren sowie eine App und eine Homepage einrichten.



Weitere Filialen im Harz geplant

Damit nicht genug: Schon bald sollen neue Standorte eröffnet werden. Aufgrund der großen Nachfrage aus Orten wie Halberstadt und Blankenburg. „Wir müssen schauen, wo es sich anbietet, damit die Fahrwege und damit die Wartezeiten für Kunden kürzer werden.“



Große Pläne. Doch was ist, wenn die Corona-Regeln gelockert werden, Kneipen und Bars öffnen dürfen? „Ich erwarte nicht, dass sich die Nachfrage nach Corona groß gibt. Unsere Stoßzeiten gehen bis 23 Uhr“, berichtet Wiesner. Erfahrungsgemäß gehen Partys in den Clubs erst später los. Außerdem plane das Paar eine Erweiterung seines Angebots: Cocktail-Stände, die für private Feiern oder auch Schützen- und Stadtfeste gebucht werden können, verrät Jennifer Kirchhoff.



Sie ist erst im Oktober 2019 für ihren Freund von Köln nach Darlingerode gezogen. Die Kennenlerngeschichte der beiden ist alles andere als gewöhnlich. Sie waren Teilnehmer der TV-Kuppel-Show „Take Me Out“. Allerdings nicht mit dem Wunsch, dort tatsächlich die Liebe zu finden, wie Robin Wiesner gesteht. „Eigentlich nur zur Selbstvermarktung.“ So ist Jennifer Kirchhoff im sozialen Netzwerk Instagram als Model aktiv, fast 17.000 Personen haben ihr Profil abonniert. Wiesner strebte an, über die Sendung auch für andere Reality-TV-Formate gebucht zu werden. Anfragen habe das Paar sogar erhalten, berichtet er. Aber um ihre junge Beziehung zu schützen, hätten sie sich dagegen entschieden. Und nun, dank ihres „Harzer Cocktail Taxis“, bleibt den beiden ohnehin keine Zeit mehr für so etwas. Statt vor TV-Kameras sind die beiden nun hinter dem Tresen zu finden.