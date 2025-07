Mann will von Fremden gefahren werden - Haftbefehl erlassen

Raguhn-Jeßnitz - In Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein Mann festgenommen worden, nachdem er einen 80-Jährigen verletzt hat. Das Amtsgericht Köthen hat am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, der 45-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Zunächst sei der 45-Jährige in ein fremdes Fahrzeug gestiegen und habe den Fahrer aufgefordert, ihn nach Dessau-Roßlau zu fahren, hieß es. Nachdem der 80-jährige Fahrer ausgestiegen war und den Fahrzeugschlüssel mitgenommen hatte, schlug der 45-Jährige auf ihn ein.

Später stieg der Mann den Angaben zufolge in ein weiteres Fahrzeug auf der Beifahrerseite ein. Der Aufforderung des Täters, umgehend loszufahren, kam die 54-Jährige laut Polizei nicht nach. Die Frau floh, der 45-Jährige setzte sich daraufhin selbst ans Steuer und fuhr los. Er wurde in der Folge von der Polizei angehalten und festgenommen.

Der Mann stand nach Polizeiangaben unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 80-jährige erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Die 54-jährige Frau blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.