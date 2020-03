Festlegungen der Landesregierung Sachsen-Anhalts verbieten zurzeit länderübergreifenden Tourismus.

Ilsenburg (jni) l In der Ilsestadt wird für das Wochenende mit verstärkten Kontrollen der touristischen Hotspots gerechnet. „Es ist zwar bekannt, dass man sich innerhalb bestimmter Grenzen und mit geringer Personenzahl in der Natur bewegen darf. Dass dies aber nur im eigenen Wohnumfeld geschehen darf, das ist den meisten Menschen bislang nicht bekannt“, sagt Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke (CDU).

Und da er als Verwaltungschef dafür Sorge zu tragen habe, dass die Notverordnungen von Bund und Ländern auch in der Praxis eingehalten und umgesetzt werden, erwägt Loeffke entsprechende Kontrollen. Der Stadtchef will sich bis zum Wochenende noch mit der Polizei über das Vorgehen verständigen und entsprechende Maßnahmen dazu abstimmen. Hintergrund der Überlegungen ist der stets gute Touristenstrom aus den Nachbar-Bundesländern - vor allem aus Niedersachsen. Der ist in „normalen Zeiten“ selbstverständlich ebenso erwünscht wie die Tatsache, dass sich auch niedersächsische Gastronomen und Museen über Besuch aus den Nachbar-Bundesländern freuen. Nur jetzt ticken die Uhren etwas anders. Bereits am 19. März hat das Land Sachsen-Anhalt verfügt, dass sich Sachen Tourismus aktuell nichts bewegen darf. „Reisen aus touristischem Anlass in das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt sind untersagt. Dies gilt auch für Reisen, die zu Freizeitzwecken .... unternommen werden“, heißt es in der Anordnung wörtlich. Durchsetzen müssen diese Regelungen die Kommunen vor Ort. Die Stadt Ilsenburg prüft dazu gerade ein Zusammenwirken mit der Polizei, um die verbindliche Festlegung des Landes durchzusetzen. Im Gegenzug sollten auch Bürger Sachsen-Anhalts zum Wochenendausflug - auch wenn schönes Frühlingswetter angekündigt ist - die Sonderregelungen einhalten.

Bürgermeister Loeffke hofft, auf Normalität. „Wir begrüßen Sie gern wieder, wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben worden sind“, schreibt er auf Homepage der Stadt Ilsenburg.