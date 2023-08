Lange wurde das Dach des Cafés am Heizhaus in Ilsenburg nur notdürftig repariert. Jetzt ist es undicht. Und es droht noch größerer Schaden. Der Betreiberverein benötigt dringend Geld.

Dachschaden des Cafés am Heizhaus in Ilsenburg muss repariert werden

Ilsenburg - Mit Sorgenfalten verfolgt der Vorstand des Ilsenburger Jugendvereins „Kultur, Bildung und Freizeit“ das aktuelle Wetter. Der Vorstand hat nämlich ein Riesenproblem – das Dach des vom Verein genutzten ehemaligen Heizhauses am Beginn des Wohngebietes Tiergarten ist gegenwärtig löchrig. „Es betrifft zurzeit nur den Mittelteil. Da ist viele Jahre lang nur Teer aufgebracht worden, der nun Risse bekommen hat. Und durch diese tropft das Wasser direkt in unseren Veranstaltungsbereich“, sagt Melanie Böttcher, Vereinsvorsitzende und SPD-Stadrätin. Sie fürchtet nun, dass das Wasser die im Raum fest installierte Veranstaltungstechnik beschädigen könnte und so noch ein zusätzlicher Schaden die Folge wäre.

Deshalb hat der Verein im Internet zu Spenden aufgerufen und eine sogenannte Crowdfunding-Aktion in den sozialen Medien gestartet. „Insgesamt benötigen wir 11.000 Euro, um das Dach wieder dicht zu bekommen. Einen Großteil davon haben wir schon über Unternehmen und Freunde einwerben können. Uns fehlen gegenwärtig aber immer noch 3000 Euro“, sagt Melanie Böttcher, die vor allem darauf hofft, dass ehemalige Vereinsmitglieder oder Besucher von Veranstaltungen im Café am Heizhaus sich an die einstigen Konzerterlebnisse erinnern und mit einer Spende das Rettungsprojekt unterstützen.

Zurzeit fehlen 3000 Euro

Bei der Spendenaktion im Internet sind von den benötigten 3000 Euro bis zum gestrigen Nachmittag schon knapp 1000 Euro eingenommen worden. Wer dort seine Spende abgeben möchte, ist auf ein Paypal-Konto angewiesen. Wer so etwas nicht besitzt, der kann auch Geld für die Dachreparatur auf ganz klassischem Weg an den Verein überweisen. Die entsprechende Bankverbindung ist auf der Internetseite des Vereins nachzulesen. Als Verwendungszweck wird das Stichwort Dachsanierung empfohlen. Melanie Böttcher betont, dass der Verein von den Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt ist, und auf Wunsch auch Spendenquittungen für die Spender ausstellt.

Der Ilsenburger Verein existiert jetzt schon seit mehr als 25 Jahren. Kinder und Jugendlichen der Stadt sind die Zielgruppen seiner Arbeit. Für die Kinder der Stadt werden etwa das Kinder- und Straßenfest oder im Spätsommer das Seifenkistenrennen veranstaltet.

Für die Jugendlichen und teils auch Junggebliebenen werden im Café am Heizhaus Konzerte, Freizeittreffs und vieles mehr veranstaltet. Der Verein vermietet seine Räume auch für private Feiern und bietet zudem die große Bubble-Ball-Arena zur Nutzung an Unternehmen und Privatpersonen an.

Hoffnung auf Hilfe der Besucher

„Hier ist in den vergangenen 25 Jahren viel entstanden und es wäre schade, wenn wir jetzt durch die Probleme mit dem Dach in der Entwicklung zurückgeworfen werden. Momentan haben wir aber wirklich große Probleme und bitten um Unterstützung. Wir freuen uns auch über die kleinste Spende“, sagt Melanie Böttcher.

Sie hofft auch auf all jene, die mit ihren Kindern die Straßenfeste im Sommer besuchten und mit einer kleinen Spende dem ehrenamtlich arbeitenden Verein etwas zurückgeben können.