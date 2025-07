Zwei Männer, ein gestohlener Anhänger – und Zeugen, die nicht wegsehen. Was die Polizei bei einer Kontrolle in Wernigerode entdeckt hat, wirft neue Fragen auf.

Nach einem Diebstahl konnte die Polzei jetzt in Wernigerode dank Zeugenhinweisen einen Anhänger an seine rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Wernigerode. - Nach Angaben der Harzer Polizeisprecherin Elisabeth Weber haben am Sonntag, 27. Juli, Zeugen gegen 20.40 Uhr zwei sich auffällig verhaltende Personen an einem abgestellten Anhänger an der Ilsenburger Straße in Wernigerode beobachtet. Sie schauten nicht weg, sondern wählten den polizeilichen Notruf.