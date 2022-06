Das will sich der Oberharz 2022 leisten

Benneckenstein - Gut 5,12 Millionen Euro – diese Summe will die Stadt Oberharz am Brocken im laufenden Jahr investieren. So sieht es zumindest der Haushaltsplan vor, der derzeit in den Ortschaftsräten und Ausschüssen beraten und im Stadtrat am Dienstag, 7. Juni, beschlossen werden soll. Die Harzer Volksstimme gibt einen Überblick über die größeren geplanten Investitionen.