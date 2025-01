Ein aufregendes Jahr verspricht Ortsbürgermeisterin Heidrun Meyer (Freie Wählergemeinschaft Oberharz) für Trautenstein. Mit der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses soll in wenigen Monaten begonnen werden. An anderer Stelle gibt es noch Fragezeichen.

Desolate Brücke muss erneuert werden: Welche Projekte 2025 in Trautenstein geplant sind

Trautenstein. - In diesem Jahr beginnen die Arbeiten im Dorfgemeinschaftshaus in Trautenstein. Es ist das größte Projekt für den kleinen Oberharz-Ort. Was sonst noch ansteht, verrät Ortsbürgermeisterin Heidrun Meyer (FWG Oberharz) im Gespräch mit Reporter Matthias Distler.