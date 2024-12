Baudenkmal in Elbingerode Diakonissen-Mutterhaus im Harz: Kirchsaal erstrahlt in neuem Glanz

Der Boden im Kirchsaal des Diakonissen-Mutterhauses in Elbingerode wurde hergerichtet. Auch an anderen Stellen in dem großen Saal hat es zuletzt kleinere Bauarbeiten gegeben.