Die Geschichten der „Schule der magischen Tiere“ sind bei zahlreichen Kindern beliebt. Eine neue App bringt Fans der Buch- und Film-Reihe nun auf spielerische Art und Weise zum Drehort Schloss Wernigerode. Was die Nutzer erwartet.

Wernigerode. - Die Kinofilme zur Buchreihe von Margit Auer „Die Schule der magischen Schule“ haben das Schloss Wernigerode weit über die Grenzen Sachsen-Anhalts bekannt gemacht. Die Dreharbeiten für den vierten Teil sind noch nicht lange her. Der dritte Teil hat gerade die Marke von zwei Millionen Besuchern geknackt. Eine neue Erlebnis-App führt Fans nun auf den Spuren der Protagonisten zum Wernigeröder Schloss.

Mit der App „Werde Teil der magischen Gemeinschaft“ können Smartphone-Nutzer den Weg von der Innenstadt bis zur Wintersteinschule alias Schloss Wernigerode auf spielerische Weise erkunden. Begleitet werden sie dabei von den magischen Tieren von Fuchs über Chamäleon bis Pinguin. Dabei gilt es sechs Missionen zu bestehen - mal sind es Spiele, mal ein Quiz.

Auch die Autorin hat einen Auftritt in der App: Margit Auer stand vor der Kamera und hat zwei Schülern für das fiktive Winterstein-Schulfernsehen Einblicke in die magische Welt gegeben, die sie kreiert hat. In dem Tool werden auch Original-Szenen aus dem zweiten Film gezeigt.

„Jeder hat Zugang zu der App“, sagt Frank Rößler, der die Set-Caching-Anwendung entwickelt hat. Nötigt ist nur ein Smartphone. Die Tour dauert rund 70 Minuten und ist 1,3 Kilometer lang. Wichtig sei, dass die Nutzer vorab ihren Standort und Kamera freigeben.

Wenn die Teilnehmer alle Missionen bestanden haben, sind sie Teil der magischen Gemeinschaft. Und sie erhalten digitale Gutscheine. Mit denen können sie sich ein Zertifikat als Mitglieder der magischen Gemeinschaft, ein Bonusheft mit Informationen zu den einzelnen Drehorten auf dem Wernigeröder Schloss oder ein Überraschungsgeschenk aus dem Shop je nach Verfügbarkeit abholen.

Oben auf dem Schloss angekommen, können die Besucher dann eine zweite App-Funktion entdecken. Mit der Foto-Tour können sie Bilder an Film-Schauplätzen mit verschiedenen magischen Tieren knipsen. Dabei wird eine digitale Schablone auf die Fotos gelegt.

Viele Familien kommen auf das Schloss und suchen nach den Spuren der magischen Tiere, berichtet Schloss-Kustodin Katrin Dziekan. Auf dem Schloss gibt es bereits eine Führung, die die Besucher an die Drehorte führt. Mit der App soll nun die Vorfreude auf den Schloss-Besuch geweckt werden. „Ich habe niemals mit den Dimensionen gerechnet“, sagt Margit Auer. „Der Kosmos um die Winterstein-Schule wird immer größer.“

Bevor sie der App zugestimmt hat, habe sie genau überlegt: „Ich sage nicht zu allem 'Ja'“. „Die Verbindung zum Drehort und zu einer solchen erfolgreichen Story wie 'Die Schule der magischen Tiere' ist dabei ein Geschenk“, wird Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes (HTV), in einer Mitteilung zitiert.

Für die Entwicklung des interaktiven Angebots erhielt der HTV Fördergeld aus dem Corona-Sondervermögens des Landes Sachsen-Anhalts. Drei weitere sollen folgen. Hinweise zum QR-Code, mit dem die App installiert werden kann, sollen bald in der Innenstadt sowie in der Tourist-Information im Rathaus platziert werden.