In wenigen Tagen heißt es wieder „O'zapft is!“ : Die Wernigeröder Wiesngaudi geht in die erste Runde. Wer steht auf der Bühne, gibt es noch Karten, dürfen Kinder mitfeiern und wie viel kostet die Maß in diesem Jahr?

Wernigerode. - Wer am Ochsenteichgelände in Wernigerode vorbei kommt, kann es nicht übersehen: Die Oktoberfest-Saison steht bevor. In und am extra errichteten Festzelt wird seit Tagen die Wernigeröder Wiesngaudi vorbereitet. Mehrere tausend Feierlustige werden dabei an den letzten beiden Oktoberfest-Wochenenden erwartet. Aber was wird ihnen in diesem Jahr geboten?