Zum letzten Mal lädt Michael Wiecker zur Wernigeröder Wiesngaudi ein. Was für das Finale neben Stargast Mia Julia geplant ist, wie viel eine Maß kosten und wie es mit der Party ab 2025 weitergehen soll.

Die Ballermann-Sängerin Mia Julia soll am 14. September für Party-Stimmung auf der Wernigeröder Wiesngaudi sorgen - so wie bei einem Auftritt im Bierkönig auf Mallorca.

Wernigerode. - Ein letztes Mal heißt es „O'zapft is“ für Michael Wiecker. Der Veranstalter und sein Team stecken mitten in den Vorbereitungen für die Wernigeröder Wiesngaudi. Danach, so kündigt er an, ist für ihn Schluss mit der Harzer Auflage des Oktoberfests. Ein Ende nach fast 20 Jahren.