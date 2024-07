Brockenbäcker Reimund Freystein zieht sich endgültig aus der Backstube zurück. Der Betrieb in Tanne läuft trotzdem weiter. Zu verdanken hat er das seinem ehemaligen Lehrling Patrick Walter – eine Ausnahme in der heutigen Zeit.

Tanne. - Gezweifelt habe er nicht, erinnert sich Patrick Walter an den Moment zurück, als Brockenbäcker Reimund Freystein ihn fragte, ob er sein Geschäft übernehmen wolle. Im Gegenteil: Denn die Alternative, dass das Geschäft für immer schließen muss, wollte der 41-Jährige nicht hinnehmen. Und so führt er seit Anfang Juli den Traditions-Betrieb in Tanne fort. Dass es so gekommen ist, sei alles andere als verständlich, sondern eine absolute Ausnahme, sind sich der alte und der neue Chef einig.