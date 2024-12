Wintersonnenwende im Harz gefeiert Ein Fleckchen Norwegen in Wernigerode - Wo Wikinger und Drachen den Weihnachtsmarkt bevölkern

Ein Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art ist an der Lichterkirche in Wernigerode zu finden. Statt auf den Weihnachtsmann trifft man dort auf Wikinger und Drachen. Dort wird auch nach nordischer Tradition die Wintersonnenwende gefeiert. Was es damit auf sich hat.