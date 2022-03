Ein heilbringender Garten zum Riechen, Schmecken und Erinnern mitten in Blankenburg

Vierter Rundgang der Gemeinschaftsaktion „Schau in den Garten“ von Harzer Volksstimme, dem Verein „Blankenburg blüht auf“, Harzsparkasse und der Stadtverwaltung: Diesmal zu Gast beim Team der Gerontopsychiatrie des Harzklinikums in Blankenburg - in einem im wahrsten Sinne heilbringenden Garten.

Blick in den gepflegten Therapiegarten der Gerontopsychiatrie des Harzklinikums in Blankenburg. Hinter den Hochbeeten steht der vom Verein „Lebenskraft“ gestiftete Pavillon. Er hat die dort zunächst aufgestellten Sonnenschirme ersetzt.

Blankenburg - „Er ist ein Garten zum Riechen, zum Schmecken und zum Erinnern. Hier gibt es jeden Tag etwas zu erleben“, sagt Ergotherapeutin Andrea Schrader. Nahezu jeden Morgen geht sie mit den Patienten der Gerontopsychiatrie des Harzklinikums an der Thiestraße in die gepflegte Grünanlage, die vor elf Jahren direkt an der Station angelegt worden war. „Wir beginnen dort den Tag mit Frühsport – selbst bei Nieselregen“, sagt die Osterwieckerin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Schönebaum aus Blankenburg den Garten fest in den Therapie-Alltag integriert hat.