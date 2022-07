Umwelt Eine Lösung ist am Stieger Teich noch nicht in Sicht

Wie geht es weiter mit dem Stieger Teich? In der Ortschaftsratssitzung wollten Vertreter der Pachtgemeinschaft wissen, warum sie an Gesprächen zu einer möglichen Sanierung nicht beteiligt wurden. Die Antwort: Es sei noch alles offen, sowohl in sachlicher als auch in zeitlicher Hinsicht.