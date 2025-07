Schönebeck. - Stadtarchivarin Britta Meldau rechnet die Rettung der Stadt Schönebeck in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges unter anderem drei mutigen Männern an. Darüber berichtete sie in einem Vortrag am Donnerstagabend im „Treff“. Dorthin hatte die Landeszentrale für politische Bildung eingeladen. Britta Meldau bezog dabei eindeutig Stellung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.