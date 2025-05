Minsleben. - Wer mit dem Auto durch Minsleben fährt, wird sie längst bemerkt haben: Eine mehrere Kilometer lange Wimpelkette schmückt das Dorf. Mit dem in viel Fleißarbeit gebastelten, kunterbunten Hingucker weisen die Einwohner des Wernigeröder Ortsteils auf dessen Jubiläumsjahr hin.

Denn Minsleben feiert 2025 mit vielen kleinen Veranstaltungen seine erste urkundliche Erwähnung als „Miniszlavo“ vor 1.025 Jahren. Damit ist es einer der ältesten Orte im Harzvorland.

Eröffnet wird der Festreigen am Freitag, 16. Mai, um 18 Uhr in der Kirche St. Margareten. Zur Feierstunde mit Musik haben sich unter anderem Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) und Harz-Landrat Thomas Balcerowski (CDU) angekündigt, berichtet Ortsbürgermeister Andreas Hellwig (CDU). Danach erwarte Besucher ein gemütlicher Ausklang des Abends mit Imbiss im Haus Sedan direkt nebenan.

Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird ein Festwochenende am 29. und 30. August im Minslebener Gutspark. Zum Abschluss lädt das Organisationskomitee für Sonntag, 9. November, zu einem Bürgerfrühstück ein. In diesem Rahmen soll eine neue Linde gepflanzt werden. Zuvor stehen vom 23. bis 25. Mai noch das Schützenfest und am Freitag, 13. Juni, das Kirchenkino im 500-Einwohner-Ort an.