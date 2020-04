Bei einem Garagenbrand in Elbingerode waren zahlreiche Feuerwehren im Einsatz. Foto: Lars Meißner

In Elbingerode hat es in der Nacht zum Sonnabend in einem Komplex im Roten Weg gebrannt.

Elbingerode (vs) l Zahlreiche Feuerwehren sind in der Nacht zum Sonnabend zu einem Brand in Elbingerode ausgerückt. Im dortigen Roten Weg war ein Garagenkomplex in Brand geraten. Der Alarm ging gegen 23.45 Uhr ein, teilt Stadtwehrleiter Dirk Rieche mit. Vor Ort waren 66 Feuerwehrleute aus Elbingerode, Rübeland,Neuwerk, Königshütte, Elend, und Hasselfelde sowie der Einsatzleitwagen der Stadt Oberharz aus Benneckenstein. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können, so Rieche. Der Einsatz war gegen 2 Uhr in der Früh beendet. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

