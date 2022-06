Einwohnerstatistik: Warum Wernigerode weiter schrumpft

Wernigerode - Wernigerode schrumpft und schrumpft. Das belegen Daten aus dem Rathaus. So habe die bunte Stadt am Harz in den vergangenen zehn Jahren gut 1650 Einwohner verloren, Ende 2021 waren 32.606 Menschen mit Hauptwohnsitz in der Kernstadt und ihren fünf Ortsteilen gemeldet. Die Ursachen für diese Entwicklung seien vielfältig, heißt es auf Volksstimme-Anfrage von den Stadtplanern.