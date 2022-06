Elbingerode: Wie Harzer hungernden Kindern in Ostafrika helfen

Die Helfer aus dem Harz, links im Bild der Gründer des Ostafrika-Projekts Klaus Richter, mit einheimischen Helfern bei ihrem aktuellen Besuch in Ostafrika. Dieses Foto entstand in Uganda. Richters Projekt betreut mehrere tausend Straßenkinden in vier Ländern Ostafrika.

Elbingerode/Nairobi - Klaus Richter und seine engsten Helfer aus Elbingerode und Ilsenburg sind zurzeit in Ostafrika unterwegs. Der Gründer des in Elbingerode beheimateten Ostafrika-Projekts besucht die größten Hilfsprojekte des Vereins. Jüngstes Ziel war der Ort Jinja in Uganda, wo sich den Harzern schlimme Bilder boten. In Abstimmung mit Klaus Richter übermittelte der Ilsenburger Roland Krombholz, der bereits zum wiederholten Mal mit Richter in Afrika weilt, der Volksstimme einen Situationsbericht.