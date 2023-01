Elbingerodes Narren im Endspurt in die fünfte Jahreszeit

Für die Auftritte der Tanzgruppen des ECV – hier das Showballett – wird in der Bodfeldhalle in Elbingerode schon kräftig geprobt. Dorthin müssen die Narren ausweichen, da die kleine Sporthalle zurzeit gesperrt ist.

Elbingerode - Goldenes Jubiläum für den Elbingeröder Carneval-Verein (ECV) Grün-Weiß: Seit 50 Jahren besteht der Zusammenschluss der Faschingsbegeisterten – und so lange wird in der Stadt auch Karneval gefeiert. Eigentlich sind es bereits 51 Jahre, denn coronabedingt musste eine Saison abgesagt werden. Daher wurde das Motto „50 + 1 Jahre – Karneval vom Feinsten“ an die diesjährige Jubelparty angepasst. Und die wird es in sich haben.