Shopping im Harz Ende des Leerstands? Diese bekannte Handelskette eröffnet Filiale in den Wernigeröder Altstadt-Passagen

In den Altstadt-Passagen in Wernigerode wird die Shopping-Lust schnell ausgebremst: Rund die Hälfte der Geschäfte steht leer. Doch nun gibt es Hoffnung. In wenigen Tagen eröffnet ein neuer Laden. Einer, der vor allem Schnäppchenjäger interessieren dürfte. Nur ein Anfang?