Entscheidung zu neuem Wohnprojekt in Wernigerode naht

Wernigerode - Fest steht mehr als ein Jahr vor Baubeginn für ein Wohnungsprojekt in Wernigerode bereits eines: „Wir werden am Veckenstedter Weg völlig neue architektonische Ansätze für das Leben in der Stadt bieten“, verspricht Christian Zeigermann. Der Geschäftsführer der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) will Anfang Mai dazu vier Architekten-Gruppen in der Harz-Stadt begrüßen.