Entwarnung für den Ilsenburger Bahnhofsteich

Auch der Abfluss das Bahnhofsteiches ist während des Feuerwehreinsatzes am Donnerstagnachmittag mit einer Ölsperre versehen worden. Diese soll in Kürze wieder entfernt werden.

Ilsenburg - Es ist wieder Ruhe eingekehrt am Ilsenburger Bahnhofsteich. Am Freitag setzten die Teichpächter des Anglervereins neue Fische aus, fast zeitgleich waren Mitarbeiter des Umweltamtes vor Ort, um die am Vortag getroffenen Feststellungen der Feuerwehr zu überprüfen.