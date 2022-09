Erneut Unfall an Bahnbrücke im Nordharz - gibt es jetzt Konsequenzen?

An der Bahnunterführung in Stapelburg im Harz hat es wieder einmal gekracht. Ein Kleintransporter war für die 2,20 Meter hohe Durchfahrt ein wenig zu groß und verkeilte sich unter der Brücke.

Trotz nun noch umfangreicherer Beschilderung ist erneut ein Transporter an der Bahnbrücke in Stapelburg steckengeblieben - der Sachschaden soll 10.000 Euro betragen.

Stapelburg - Ratlosigkeit macht sich so langsam bei der Polizei und in Stapelburg breit. Nachdem es zuletzt fast in jedem Jahr zu einem Unfall durch Missachtung der Durchfahrtshöhe der Bahnunterführung in der Langen Straße des Nordharz-Ortes gekommen war, hatten sich die Beamten viel Mühe gegeben - und 2021 die komplette Beschilderung erneuert. Die Hinweisschilder im Vorfeld wurden verdoppelt und der Brückenkörper selbst mit entsprechenden Warnreflektoren dekoriert, die wirklich jedem Kraftfahrer auffallen sollten.