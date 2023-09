Als Industriestandort ist Ilsenburg ein Schwergewicht im Harzkreis. Die Arbeitslosigkeit ist gering, die Löhne sind verhältnismäßig hoch. Dennoch sind die Ilsenburger unzufrieden. Was Bürgermeister Loeffke dazu sagt.

Familienleben in Sachsen-Anhalt

In Ilsenburg sind mehrere große Industriebetriebe angesiedelt – mit vielen Arbeitsplätzen für die Bewohner der Ilsestadt.

Ilsenburg - Ein magerer neunter Platz und damit hinteres Mittelfeld im Ranking der Harzgemeinden – so niedrig haben die Ilsenburger ihre Stadt in der großen Volksstimme-Leserumfrage eingeschätzt. Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) ist von der relativ schlechten Bewertung überrascht. Denn Ilsenburg zählt mit Großbetrieben wie dem Walzwerk und Thyssen-Krupp Presta eigentlich zu den Vorzeigestädten im Harz in Sachen Industrie und Arbeit.