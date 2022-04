Erste Details zu Millionenprojekt am „Wurmbergblick“: Wie Schierkes neues Hotel aussehen soll

Das Seilbahnprojekt in Schierke ist vorerst gestorben. Doch der Brockenort bleibt für Investoren interessant – wie für die Hotelbauer auf dem leerstehenden Wurmbergblick-Grundstück.

Schierke - Die Neugier ist groß. An der Alten Dorfstraße – also mitten in Schierke – soll ein neues Hotel entstehen. Im Herbst 2020 hat die Schierke Harzresort GmbH das 27.000 Quadratmeter große Gelände gekauft. Nun gibt es erste Details zu dem Harzer Millionenprojekt.