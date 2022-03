Erste Gottesdienste vor Amtsantritt in Drübeck und Darlingerode

Ilsenburgs Pfarrer Peter Müller hat in Drübeck und Darlingerode die ersten Gottesdienste gefeiert. Die Gemeinden werden erst am 1. September Ilsenburg zugeordnet.

Darlingerode/Drübeck - Peter Müller aus Ilsenburg ist ab Mittwoch, 1. September, auch offiziell der zuständige Gemeindepfarrer für die Christen der Kirchengemeinden Darlingerode und Drübeck. Nachdem die bisherige Pfarrerin Ulrike Hackbeil in den Ruhestand gegangen ist, wurden die Kirchengemeinden Darlingerode und Drübeck von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM) dem Pfarramt in Ilsenburg zugeordnet. Am Sonntag (29. August) hielt Müller noch vor seinem eigentlichen Amtsantritt in beiden Orten die ersten Gottesdienste und wurde von den Gemeinden offen aufgenommen. „Seit der Reformation hatte Drübeck eine eigene Pfarrstelle. Dies ist nun hinfällig“, sagt Stephan Schädel, der Vorsitzende des Darlingeröder Gemeindekirchenrates, ohne Groll, sondern eher wegen der geschichtlichen Bedeutsamkeit. Denn auch er wisse, dass mit sinkenden Mitgliederzahlen auch sinkende Zahlen an Seelsorgern einhergehen. Und auch deshalb gehört Schädel zu jenen Kirchenältesten, die seit Monaten mit Peter Müller diskutieren, um die Zukunft für alle bestmöglich zu gestalten.