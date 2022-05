Erstes Freibad im Nordharz startet in die Saison 2022

Als erstes Freibad der Nordharz-Region das Ilsestrandbad in Wasserleben geöffnet. Nicht nur der neue Bademeister wagte zum Saisonstart einen Sprung ins 18 Grad Celsius warme Wasser.

Mit einem doppelten Startsprung eröffneten Nordharz-Bürgermeister Gerald Fröhlich (rechts) und der neue Schwimmmeister Steven Wrackmeyer am Sonnabendvormittag (14. Mai) die neue Badesaison im Wasserlebener Ilsestrandbad.

Wasserleben - Bestes Badewetter mit sommerlichen Temperaturen um 25 Grad Celsius hat am Sonnabend die Kulisse für die Wiedereröffnung des Wasserlebener Ilsestrandbades geboten. Nach zwei Jahren Corona-Notbetrieb und einer zumindest 2021 wettermäßig durchwachsenen Saison wurde im Bad der gedankliche Neustart-Knopf gedrückt. Denn weitgehend läuft der Betrieb so ab, wie es zuletzt in der Saison 2019 möglich war.