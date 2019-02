Nach dem Diesbahl einer knapp 1500 Euro teuren Drohne in Wernigerode fahndet die Polizei im Harz nach einem jungen Mann. Symbolfoto: Anja Guse

Im Harzpark in Wernigerode ist ein Drohne gestohlen worden. Die Polizei sucht einen jungen Mann.

Wernigerode (mg) l Eine Drohne im Wert von 1449 Euro ist im Einkaufszentrum Harzpark gestohlen worden. Die Tat im Elektronikmarkt Medimax in der Halberstädter Chaussee in Wernigerode ereignete sich bereits am Freitag, 21. Dezember, teilt eine Sprecherin des Polizeireviers Harz mit.

Gegen 14.35 Uhr nahm ein bislang unbekannter Mann die Drohne aus einem Regal und steckte sie in eine mitgebrachte Kühltasche, wie die Aufzeichnungen von Überwachungskameras zeigen. Daraufhin verließ er das Geschäft. Beim Diebesgut handelt es sich um eine DJ Drohne Mavic 2 Pro.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter, dem Diebstahl und dem Verbleib der Drohne unter Telefon (0 39 41) 67 42 93.