Feuerwehreinsatz Fahrer steuert qualmendes Auto noch von der Autobahn

Feuerwehreinsatz am Samstag, 21. August, an der Autobahnabfahrt der A36 in Heimburg: Ein Auto hatte aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Fahrer steuerte es geistesgegenwärtig noch von der Autobahn auf sicheres Terrain.