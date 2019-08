Harzweit bekannt ist das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum in Benneckenstein schon lange. Nun bekommt es eine eigene TV-Serie auf DMAX.

Benneckenstein l Die vergangenen fünf Monate waren Stress pur für das Team des Ostdeutschen Fahrzeug- und Technikmuseums. Nicht nur, weil der Familienbetrieb eine originale Abhörkuppel vom Brocken und einen MIG-Kampfjet auf dem Gelände in Benneckenstein aufgebaut hat. Seit April gehen Filmteams im Museum ein und aus. Das Ergebnis ist ab Dienstag, 27. August, auf dem Privatsender DMAX zu sehen: Unter dem Titel „Roter Stahl – Der Panzer-Clan“.

„Für jede der fünf Folgen, die bislang im Kasten sind, war ein anderes Kamerateam mit einem eigenen Autor bei uns“, berichtet Nicole Schumann vom Familienbetrieb. Zu sehen sei das „komplette Leben hier oben – von Reparaturen unserer Panzer und Fahrzeuge über die Bastelei an der Brockenmoschee bis zur Arbeit im Büro“. Die Filmleute hätten immer wieder gefragt, was für die Dreharbeien geplant sei. „Kommt einfach, das erledigt sich von allein“, lautete die Antwort aus Benneckenstein.

Die fertigen jeweils rund einstündigen Folgen kennt Familie Tänzer vom Fahrzeugmuseum noch nicht. „Wir wollen uns überraschen lassen, sehen die erste Episode erst zur Premiere am Dienstagabend um 21.15 Uhr“, erläutert Schumann.

U-Boot aus Dänemark kommt nach Benneckenstein

Direkt im Anschluss in der Nacht zum Mittwoch steht für sie und Mario Tänzer schon der nächste Einsatz an, aus dem die sechste Folge der Serie entstehen soll: „Dann starten wir nach Dänemark, um die nächste Attraktion abzuholen“, sagt die Benneckensteinerin.

Dabei handelt es sich um den Turm eines alten U-Boots – zwölf Meter lang und vier Meter hoch. Der Stahl-Koloss muss über rund 670 Kiometer aus dem Norden der Halbinsel Jütland in den Oberharz gebracht werden. „Wir hoffen, dass der Schwerlasttransport am Donnerstagmittag in Benneckenstein eintrifft“, so Schumann. „Ohne die Hilfe des Spediteurs Hans-Dieter Otto wäre das Projekt nicht zu stemmen gewesen“, ergänzt Mario Tänzer. Wie der 36-Jährige erläutert, solle der Turm im Teich auf dem Museumsgelände aufgebaut werden.

Für Tänzers und ihre Mitstreiter ist Roter Stahl – Der Panzer-Clan“ nicht der erste TV-Auftritt. Das Team vom Fahrzeugmuseum war bereits in „Giganten aus Stahl“ auf N24, einer Folge der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ und mehrmals im Pro-Sieben-Wissensmagazin „Galileo“ zu sehen. 2018 lief auf DMAX ein Pilotfilm über den Familienbetrieb.