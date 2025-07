Ein Flyer sorgt in den sozialen Medien für Wirbel: Es wird um Spenden für eine Moschee in Wernigerode gebeten. Soll in der Harz-Stadt tatsächlich ein Gebetshaus entstehen oder handelt es sich um eine Falschmeldung? Was bislang bekannt ist.

Fakenews oder Fakt? Das ist dran an den Bauplänen für eine Moschee in Wernigerode

Soll in Wernigeroderode eine Moschee - so wie sie etwa in Hamburg bereits existiert - entstehen?

Wernigerode. - Kaum ein Gerücht wird in Wernigerode derzeit so heiß diskutiert wie dieses: In der Harz-Stadt soll eine Moschee errichtet werden. Auf Facebook und in diversen Whatsapp-Gruppen wird ein Flyer verbreitet, der zu Spenden für dieses Vorhaben aufruft. Während sich die einen sicher sind, dass es sich um Fake News handelt, sind andere vom Wahrheitsgehalt überzeugt. Was ist nun wirklich dran?