CDU intern unter Druck: Matthias Winkelmann, Fraktionschef im Wernigeröder Stadtrat, fordert einen Kurswechsel im Umgang mit der AfD – und bringt damit nicht nur seine Partei in Erklärungsnot. Der Vorstoß sorgt für heftige Debatten im Harz und darüber hinaus.

Von Holger Manigk und Sandra Reulecke 03.11.2025, 18:15
Fällt die Brandmauer in Wernigerode? CDU-Fraktionschef Matthias Winkelmann spricht sich für eine mögliche Zusammenarbeit mit der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD aus. Symbolfoto: IMAGO/Steinach

Wernigerode. - Matthias Winkelmann sorgt für Aufregung weit über die Wernigeröder CDU hinaus: Der Fraktionschef der Christdemokraten im Stadtrat hatte in einem ZDF-Interview ein schnellstmögliches Ende der Brandmauer zur AfD gefordert. Worte, zu denen er auch nach heftiger Kritik steht.