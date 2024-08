Ein vier Wochen altes Baby aus Wernigerode hat einen weißen Fleck in seiner Geburtsurkunde: Der Vorname fehlt. Warum das so ist, welche Probleme das mit sich bringt und welche Lösung in Sicht ist.

Wernigerode. - Der kleine Junge kam am 26. Juli im Harzklinikum in Wernigerode zur Welt. Er ist kerngesund, entwickelt sich gut. Das Einzige, was ihn von anderen Kindern unterscheidet: Der Kleine hat keinen Vornamen. Und er wird in naher Zukunft auch keinen bekommen.